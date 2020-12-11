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Aktüel Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor
Aktüel

Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:51:51 -
Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta komando birlikleri zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ediyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Koyulhisar ilçesi Cin Deresi mevkisinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi.

Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

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