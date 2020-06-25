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Aktüel

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:27:22 -
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Murat Ölçer (33) yönetimindeki 34 EA 1740 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Ekrem Erdem Bulvarı Kavşağı'nda Ekrem Kıraç idaresindeki 28 AAV 391 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Murat Ölçer, yanındaki Rabia (4), Fatma (6), Melek (25) ve Ecrin Betül Ölçer (1) ile diğer araçtaki Murat (33), Enver (69) ve Engin Kıraç (28) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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