Sivas’ta gözler Dışişleri Bakanlığı’nda

Sivas’ta tartışmalara neden olan şehit Muhammed Mursi’nin isminin İstiklal Caddesi’ne verilmesi ile ilgili son noktayı Dışişleri Bakanlığı koyacak. Dışişleri Bakanlığı’nın “uygun” görüşü doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dava arkadaşım” dediği şehit Muhammed Mursi’nin ismi Sivas’ta yaşatılacak.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin “Ad veya numara verilmesinde uyulması gereken esaslar” başlıklı 24’üncü maddesinde; “Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır” hükmü yer alıyor. İstiklal Caddesi’nin, ‘Şehit Muhammed Mursi’ olarak değiştirilmesi talebinin muhatabı olan bakanlığın da tartışmalara neden olan süreci en kısa zamanda nihayetlendirmesi bekleniyor.

Mustafa Kemal istismarı

Azgın azınlık ısrarla görmezden gelse de Sivas’ın en önemli caddeleri ve kesişim noktaları, Atatürk ve İnönü ismiyle tanımlı. Sivas merkezde bulunan Sularbaşı, Çarşıbaşı, Demircilerardı, Eskikale, Paşabey ve Pulur mahallelerini Atatürk Caddesi birbirine bağlıyor. Yine Sivas il sınırları içerisinde olan Eskikale, Örtülüpınar, Halil Rıfatpaşa ve Kadı Burhanettin mahalleri de İnönü’nün adını taşıyan büyük bir bulvarla birleşiyor. Öte yandan, Atatürk ismini taşıyan 3 lise bir kültür merkezi, bir öğrenci yurdu bulunurken, İnönü ismiyle tanımlı bir mahalle, bir ilkokul ve bir mahalle konağı vatandaşlara hizmet veriyor.

F. Kennedy’ye var Mursi’ye yok

Ömrünü İslam mücadelesine adayan ve darbeciler tarafından kurulan mahkeme salonunda şehit düşen Mısır’ın ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkiye’nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılınmıştı. Sivas Valisi Salih Ayhan da Mursi için Sivas Ulu Camiinde kıldırılan gıyabi cenaze namazına katılmıştı. Ülkemizde yabancı devlet başkanları siyasiler ve sanatçıların isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi uygulaması yeni değil. Türk kamuoyunun yakından tanıdığı Malcolm X ve ABD Başkanı John. F. Kennedy olmak üzere birçok yabancı ülke vatandaşının ismiyle tanımlı yerleşim noktalarımız bulunuyor. Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı, Dögol Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, Cinnah Caddesi, Mahatma Gandi Caddesi gibi daha birçok yabancı isim kullanılmış.