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Sivas’ta gözler Dışişleri Bakanlığı’nda

Sivas’ta tartışmalara konu olan İstiklal Caddesi’nin isminin “Şehit Muhammed Mursi“ olarak değiştirilmesine ilişkin gözler Dışişleri Bakanlığı’na çevrildi. Dışişleri Bakanlığı’nın “uygun” görüşü doğrultusunda, Muhammed Mursi’nin ismi Sivas’ta yaşatılacak.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
Sivas’ta gözler Dışişleri Bakanlığı’nda

Sivas’ta tartışmalara neden olan şehit Muhammed Mursi’nin isminin İstiklal Caddesi’ne verilmesi ile ilgili son noktayı Dışişleri Bakanlığı koyacak. Dışişleri Bakanlığı’nın “uygun” görüşü doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dava arkadaşım” dediği şehit Muhammed Mursi’nin ismi Sivas’ta yaşatılacak.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin “Ad veya numara verilmesinde uyulması gereken esaslar” başlıklı 24’üncü maddesinde; “Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır” hükmü yer alıyor. İstiklal Caddesi’nin, ‘Şehit Muhammed Mursi’ olarak değiştirilmesi talebinin muhatabı olan bakanlığın da tartışmalara neden olan süreci en kısa zamanda nihayetlendirmesi bekleniyor.

Mustafa Kemal istismarı

Azgın azınlık ısrarla görmezden gelse de Sivas’ın en önemli caddeleri ve kesişim noktaları, Atatürk ve İnönü ismiyle tanımlı. Sivas merkezde bulunan Sularbaşı, Çarşıbaşı, Demircilerardı, Eskikale, Paşabey ve Pulur mahallelerini Atatürk Caddesi birbirine bağlıyor. Yine Sivas il sınırları içerisinde olan Eskikale, Örtülüpınar, Halil Rıfatpaşa ve Kadı Burhanettin mahalleri de İnönü’nün adını taşıyan büyük bir bulvarla birleşiyor. Öte yandan, Atatürk ismini taşıyan 3 lise bir kültür merkezi, bir öğrenci yurdu bulunurken, İnönü ismiyle tanımlı bir mahalle, bir ilkokul ve bir mahalle konağı vatandaşlara hizmet veriyor.

F. Kennedy’ye var Mursi’ye yok

Ömrünü İslam mücadelesine adayan ve darbeciler tarafından kurulan mahkeme salonunda şehit düşen Mısır’ın ilk ve tek  seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkiye’nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılınmıştı. Sivas Valisi Salih Ayhan da Mursi için Sivas Ulu Camiinde kıldırılan gıyabi cenaze namazına katılmıştı. Ülkemizde yabancı devlet başkanları siyasiler ve sanatçıların isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi uygulaması yeni değil. Türk kamuoyunun yakından tanıdığı Malcolm X ve ABD Başkanı John. F. Kennedy olmak üzere birçok yabancı ülke vatandaşının ismiyle tanımlı yerleşim noktalarımız bulunuyor. Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı, Dögol Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, Cinnah Caddesi, Mahatma Gandi Caddesi gibi daha birçok yabancı isim kullanılmış.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
  1. şehit Muhammed Mursi
  2. İstiklal Caddesi
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Muhammed Mursi
  6. Atatürk
  7. İnönü
  8. Sivas merkez
  9. Atatürk Caddesi
  10. İslam mücadelesi
  11. gıyabi cenaze namazı
  12. Sivas Valisi Salih Ayhan
  13. Sivas Ulu Camii
  14. Malcolm X
  15. ABD Başkanı John. F. Kennedy
  16. Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı
  17. Dögol Caddesi
  18. Rabindranath Tagore Caddesi
  19. Cinnah Caddesi
  20. Mahatma Gandi Caddesi

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