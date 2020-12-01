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Aktüel Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü
Aktüel

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:43:33 -
Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu.

Sivas-Erzincan kara yolunun Hanköy mevkisinde soğuk hava nedeniyle yolda gizli buzlanma meydana geldi.

Buzlanma sonucu bölgede 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, polis aracı, kamyon ve 8 otomobil hasar gördü.

Bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

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