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Aktüel Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 18:01:00 -
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Kerimümin köyünde karantina kararı alındı. Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde ise 20 Mart'ta başlatılan karantina, sosyal izolasyon sağlandığı için kaldırıldı.

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