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Aktüel Sivas'ta av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu
Aktüel

Sivas'ta av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:51:54 -
Sivas'ta av tüfeğiyle öldürülmüş vaşak bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde av tüfeğiyle vurularak telef edilmiş vaşak bulundu.

Tekke köyü muhtari Haydar Ülger, Küçük Dikenli mevkisinden gelen koku üzerine bölgeye gitti.

Ülger, bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan bir vaşağın ölüsüyle karşılaştı.

Hayvanın tüfekle vurularak öldürüldüğünü gören Ülger, durumu Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ülger, köylerinin yakınında daha önce de vaşak gördüğünü söyleyerek, hayvanın vurularak telef edilmesine tepki gösterdi.

Bilinçsizce yapılan avcılık nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların telef edildiğini belirten Ülger, sorumluların cezalandırılmasını istedi.



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