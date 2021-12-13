  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sivas'ta 1072 kişiye istihdam sağlandı
Ekonomi

Sivas'ta 1072 kişiye istihdam sağlandı

Sivas'ta işbaşı eğitim programlarıyla 1072 kişiye istihdam sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:30:00 -
Sivas'ta 1072 kişiye istihdam sağlandı

Sivas'ta, İŞKUR İl Müdürlüğü ile 4 firma arasında istihdam taahhütlü iş başı eğitim programı protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, kentin gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

Bu yıl iş başı eğitim programları kapsamında Sivas'ta 1072 kişinin istihdam edildiğini aktaran Ayhan, "İş başı eğitim programları, gerek firmalarımızın istediği nitelikte çalışan bulabilmesi gerekse uzun süreli istihdamın sağlanabilmesi açısından önemli. İlimizde firmalarımız yoğun biçimde iş başı eğitim programlarından yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 35 milyon liranın üzerinde kaynakla 1072 kişinin programlar aracılığıyla istihdam edildiğini vurgulayan Ayhan, "İş başı eğitim programları aracılığıyla gerçekleşen istihdamlarımızın yüzde 56'sı imalat sektöründe yer alıyor. Buradan hareketle bu programların özellikle üretim faaliyetlerimize önemli bir güç verdiğini söyleyebiliriz. Bugün de 4 firmamızla toplam 274 kişinin faydalanacağı iş başı eğitim protokollerimizi imzalayacağız. Protokollerimizin çalışanlarımıza, firmalarımıza ve Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini aktararak, "Devletimiz istihdamı artırmak adına bu zor şartlarda üzerine düşeni yapıyor. İŞKUR üzerinden hazırladığı birçok proje ile gençlerimizin iş sahibi olması, istihdam edilmesi, işverenlerimize katkı sağlaması amacıyla devletimiz üzerine düşeni yapmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu rakamı ilk kez duyacaksınız! Altın için olay tahmin
Ekonomi

Bu rakamı ilk kez duyacaksınız! Altın için olay tahmin

Stratejist Christopher Ecclestone, altının ons fiyatının 12 ay içinde 2.000 dolara, beş içinde de 3.000 dolara çıkmasını beklediğini söyledi..
Dolar ve altındaki rekor sonrası İslam Memiş'ten ilk yorum!
Ekonomi

Dolar ve altındaki rekor sonrası İslam Memiş'ten ilk yorum!

Piyasalardaki son gelişmeleri yorumlayan Altın ve Para Piyasalaır Uzmanı İslam Memiş, merkez bankalarından gelecek faiz kararlarına dikkat ç..
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonucu sorgula!
Eğitim

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonucu sorgula!

2021 açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Açıköğretim Lisesi Sınav Sonuçları MEB tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. AÖL 1...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay