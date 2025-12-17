  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

İBB’nin harabeye çevirdiği tarihe devlet sahip çıktı

Huzurevindeki yaşlıya saldırmıştı! Bakanlıktan flaş açıklama

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa’yı karıştıran darbe videosu

Tavırları büyük tepki çekmişti! Mert Hakan Yandaş, o maça bahis yapmış

Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi

‘Türkiye bizi gözetliyor’ Yunan basınında korku manşeti

Milli şahlanışa balıklar ürküyor diyen eziklere tokat gibi cevap! Atatürk üzerinden siyaset yapanlara kapak

‘Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı’ AK Partili isimden katil Netanyahu’ya cevap
Yerel Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta jandarma ekipleri D-100 kara yolunda şüpheli bir minibüsü durdurdu. Nefes kesen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 10 kaçak göçmen ile organizatör kıskıvrak yakalandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu üzerinde devriye görevindeyken şüphelendikleri bir minibüsü takibe aldı.

JANDARMA BARİKATINA TAKILDI

Ö.F.S. yönetimindeki minibüs, Gökdere köyü mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu oldukları belirlenen ve Türkiye’ye kaçak yollarla giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonun ardından minibüs sürücüsü, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla derhal gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

81 ilde dev operasyon! Düzensiz göçmenlere büyük darbe: 972 kişi yakalandı
81 ilde dev operasyon! Düzensiz göçmenlere büyük darbe: 972 kişi yakalandı

Yaşam

81 ilde dev operasyon! Düzensiz göçmenlere büyük darbe: 972 kişi yakalandı

Göçmen botu battı: 14 ölü!
Göçmen botu battı: 14 ölü!

Dünya

Göçmen botu battı: 14 ölü!

Karton yüklü olması gerekliydi! Tam 31 göçmen yakalandı
Karton yüklü olması gerekliydi! Tam 31 göçmen yakalandı

Yerel

Karton yüklü olması gerekliydi! Tam 31 göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23