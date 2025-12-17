Sivas'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta jandarma ekipleri D-100 kara yolunda şüpheli bir minibüsü durdurdu. Nefes kesen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 10 kaçak göçmen ile organizatör kıskıvrak yakalandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolu üzerinde devriye görevindeyken şüphelendikleri bir minibüsü takibe aldı.
JANDARMA BARİKATINA TAKILDI
Ö.F.S. yönetimindeki minibüs, Gökdere köyü mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu oldukları belirlenen ve Türkiye’ye kaçak yollarla giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonun ardından minibüs sürücüsü, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla derhal gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.