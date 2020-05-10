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Spor

Sivasspor'un yıldızı Emre Kılınç'a La Liga ekibi talip oldu

Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'a İspanya La Liga takımlarından Getafe'nin talip olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:28:00 -
Sivasspor'un yıldızı Emre Kılınç'a La Liga ekibi talip oldu

Getafe’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cucurella’nın yerine Emre Kılınç’ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenildi.

Getafe'den kanca

 

Madrid ekibinin Emre’ye yıllık 450 bin euro’dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin euro’dan toplamda 1.4 milyon euro’luk imza parası teklif ettiği bildirildi. Getafe’nin Emre’ye gönderdiği sözleşmede ayrıca 10 milyon euro üzerinde bir satış gerçekleştirmesi durumunda alınacak bonservis bedelinin yüzde 15’i de teklif edildi.

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