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Aktüel

Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, köyünde vaşak görüntüledi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:43:04 -
Sivassporlu futbolcu Ziya Erdal, köyünde vaşak görüntüledi

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Ziya Erdal, memleketi Sivas'ta bayram ziyareti için gittiği köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntüledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli defans oyuncusu Ziya Erdal, Ramazan Bayramı ziyareti için ailesinin yaşadığı Zara ilçesi Korkut köyüne gitti.

Erdal, köyde arazide dolaşırken vaşak gördü.

Ziya Erdal, cep telefonu kamerasıyla vaşağın görüntüsünü çekti.


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