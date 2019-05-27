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Sivasspor'dan 4 futbolcu için veda mesajı

- Kırmızı-beyazlılarda, Douglas, Ndinga, Braz ve Muhammet Demir'e kulübe hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:19
Sivasspor'dan 4 futbolcu için veda mesajı


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek 4 futbolcuya kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Douglas Pereira dos Santos, David Braz, Delvin N'Dinga ve Muhammet Demir'in sözleşmelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği hatırlatıldı.

Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Douglas 32, Braz 31, N'Dinga 49 ve Muhammet Demir ise 38 maçta kırmızı-beyazlı formayı terletti. Muhammet Demir 5, Douglas, Braz ve N'Dinga 3'er kez gol sevinci yaşadı.


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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:19
  1. David Braz
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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