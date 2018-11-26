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Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi başladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:42
Sivasspor'da Medipol Başakşehir mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dünkü Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İdmanda Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Carl Medjani ise takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:42
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. SÜPERLİG

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