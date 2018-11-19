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Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi başladı

Sivasspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Keleş'in getirildiğini açıkladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi başladı

Keleş, kazanılan 2-1'lik Beşiktaş maçında takımını sahaya çıkarmıştı. Tamer Tuna'nın yardımcılığını yapan Keleş, böylece resmi olarak takımın başına geçmiş oldu.
 
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
 
"Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereğince Hakan Keleş a takımımızın teknik direktörlüğüne getirildi.
 
Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.
 
Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.
 
Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.
 
Hakan Keleş kimdir?
 
8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur kulüp bünyemizde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu."

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
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