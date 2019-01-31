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Sivasspor'a dünyaca ünlü yıldız Bojan Krkic!

Sivasspor bir dönem Barcelona'da forma giyen şimdilerde Stoke City'de top koşturan Bojan Krkic ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:10
Sivasspor'a dünyaca ünlü yıldız Bojan Krkic!

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig kulüpleri son dakika transferlerini açıklarken bir bomba haber de Sivasspor'dan geldi.

Sivasspor dünyaca ünlü yıldız Bojan Krkic ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Milliyet'te yer alan habere göre Krkic'i bugün İstanbul'a getirecek olan Sivasspor, İspanyol oyuncu ile 1.5 yıllık anlaşma imzalayacak.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:10
  1. İstanbul
  2. Sivasspor
  3. Bojan Krkic
  4. Stoker City
  5. İngiltere

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