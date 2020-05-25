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Spor

Sivasspor’a 2. kez virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında DG Sivasspor A takım futbolcularına ve teknik heyete ikinci kez Covid-19 testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:55:14 -
Sivasspor’a 2. kez virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ´Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü´ kapsamında DG Sivasspor A takım futbolcularına ve teknik heyete ikinci kez Covid-19 testi yapıldı.


Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; Sivasspor tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere ikinci kez yeni tip korona virüs testi yaptı.


Diğer yandan kırmızı-beyazlı takıma yapılan ilk korona virüs testleri negatif çıkmıştı.

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