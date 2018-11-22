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"Sivasspor, Usain Bolt'u istiyor! Temas kuruldu"

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in iddiasına göre, Sivasspor Usain Bolt'u istiyor ve ilk temas kuruldu.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:50
"Sivasspor, Usain Bolt'u istiyor! Temas kuruldu"

Dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, bir süredir profesyonel futbola geçiş yapmaya çalışıyordu. 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizme veda ettikten sonra profesyonel futbolcu olmak için kolları sıvamıştı.

Avustralya kulübü Central Coast Mariners tarafından denenen ünlü sporcu, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen profesyonel sözleşme imzalamamıştı.

"Sivasspor istiyor"

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in iddiasına göre, Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde ve ilk temas kuruldu.

Efsane atletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:50
  1. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven
  2. Sivasspor
  3. Usain Bolt

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