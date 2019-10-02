Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bu hatalar 3 büyükler lehine niye olmuyor

Hakemleri dikkatli olmaya davet eden deneyimli çalıştırıcı, “Rizespor maçında iki penaltımız verilmedi. Alanya maçının son dakikasında penaltımız verilmedi, yetmedi hemen sonra gol olacak atağımız ‘faul’ diye kesildi. Penaltıda VAR’a gitmediler, sonraki atakta oyunu devam ettirmeleri gerekirken kestiler” dedi.

‘3 büyüklere olmuyor!’

Sınırlı bir bütçe ile kadro kurduklarını dile getiren Çalımbay, “Ligde kazanılacak her puan maddi manevi çok önemli. Sahada alın terimizin karşılığını almamız lazım. Rize ve Alanya maçlarında hakem hatasıyla kaybettiğimiz puanlar olmasaydı şu an en kötü 2. sırada olabilirdik. Sana VAR gelmiş. Sen göremediysen, ekran başında doğru karar vermek için destek olacaklar var. Hepsi mi görmez, ya da yanlış görür. Yapmayın bu hataları artık lütfen. Sivas aleyhine olduğunda gündem olmadığı için mi bu kadar rahatlar. Bu hatalar 3 büyükler lehine niye olmuyor” dedi.

‘Ligi iyi yerde bitirebiliriz’

Ankaragücü maçına da her maçta olduğu gibi 3 puan amacıyla çıkacaklarını belirten tecrübeli hoca, “Ligde kolay rakip yok. Ankaragücü karşısında 3 puan almak için çalışacağız. Milli maç arasını da dört gözle bekliyoruz. Fernando ve Traore gibi birçok oyuncumuza özel antrenmanlar yaptırıp hazır hale getirmek için bir fırsat. Devre arasında da 2-3 oyuncu daha alabilirsek ligi çok çok iyi yerlerde bitirebiliriz” şeklinde konuştu.

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