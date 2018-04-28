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Sivasspor sahasında güçlükle kazandı!

Spor Toto Süper Ligde Sivasspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:46
Sivasspor sahasında güçlükle kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Sivasspor oldu. 18. dakikada sol kanattan Ziya Erdal'ın kullandığı serbest vuruşta Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza alanı sağ çaprazında Henri Saivet'de kaldı. Saivet içeriye ortasını yaptı ve topla buluşan Hakan Arslan şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

MAÇTA BAŞKA GOL OLMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği beraberlik golü için yüklenirken, DG Sivasspor yakaldığı hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Her iki takımda ikinci yarıda skoru değiştiremedi ve Gençlerbirliği ligde kalma yolunda kritik haftada sahadan puansız ayrılıyor.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 47 yükseltirken, Gençlerbirliği 30 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:46
  1. Sivasspor
  2. Gençlerbirliği

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