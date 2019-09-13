Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı. Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivassspor, bugün hava yolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek. Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.