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Aktüel Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:07:04 -
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Otyakmaz, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engeli hastayla iletişim" ve spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraflarına oy veren Otyakmaz, yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Otyakmaz, "2020 yılı felaketler ve afetlerle anılan en kötü yıllardan biri. 2020'ye damga vuran en büyük olay Kovid-19 virüsü ve onun karşılığında doktorlarımızın göstermiş olduğu mücadele." dedi.

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