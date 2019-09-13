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Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

13 Eylül 2019 Cuma 16:52
Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerindeki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular yer aldı.

"Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Volkan Eğri, Abdou Razack Traore, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira."

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:52
  1. Demir Grup Sivasspor
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  3. Medipol Başakşehir

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