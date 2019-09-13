Sivasspor idmanına davetsiz misafir

Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Takımın antrenman yaptığı sırada sahaya giren minik köpek adeta idmanın maskotu oldu.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan Demir Grup Sivasspor’un idmanında sahaya bir köpek girdi. Koşu yapan oyuncuların arasına giren başı boş köpek renkli görüntülere sahne oldu. Bazı oyuncular köpekten korkarken, teknik heyet ve futbolcular köpeği severek bir süre oyun oynadı. Daha sonra antrenman kaldığı yerden devam etti.

Minik köpek ise kulüp çalışanları tarafından saha dışına çıkarıldı.