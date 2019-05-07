Sivasspor, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor Demir Grup Sivasspor hafta sonu oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor hafta sonu oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıkların sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve sürat çalışmaları yapan takım daha sonra iki grup halinde 5’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise minyatür kale ve geniş alan oyunları oynayan takım idmanı tamamladı.

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