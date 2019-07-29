Sivasspor dünya devi ile yenişemedi! Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Ajax ile 1-1 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor, Hollanda'da sürdürdüğü hazırlık kampında karşılaştığı Ajax ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor'un golünü Mert Hakan Yandaş kaydederken, Ajax'ın golü Huntelaar'dan geldi. Süper Lig 2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar maçta Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Mustapha Yatabare ilk 11'iyle sahaya çıktı. Ajax ise Varela, Mazraoui, Magallan, Pierie, Tagliafico, Schöne, Eiting, Ekkelenkamp; Labyad, Huntelaar ve Lang 11'iyle maça başladı. Huntelaar skoru belirledi Mücadelenin ilk yarısında dakikalar 38'i gösterirken Mert Hakan Yandaş, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Ajax atağında 74'üncü dakikada Huntelaar attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

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