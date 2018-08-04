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Sivasspor, David Braz'ı transfer edecek mi? Santos kulübünden yanıt geldi

Transfer gündemine David Braz'ı alan Sivaspor'a Brezilya ekibi Santos'tan kötü haber geldi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 03:06
Sivasspor, David Braz'ı transfer edecek mi? Santos kulübünden yanıt geldi

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Brezilya medyası Sivasspor'un Santos'ta forma giyen David Braz için teklifte bulunduğunu belirtmişti. Bu haberlerin ardından Santos cephesinden flaş bir açıklama geldi.

Santos yöneticisi  Ricardo Gomes, TV Tribuna ile yaptığı röportajda Sivasspor'un yaptığı teklifi doğrularken  satın alma opsiyonlu kiralık teklifini kabul etmediklerini söyledi. Santos kulübünün tecrübeli stoper için 2 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Öte yandan David Braz'ın Botafogo maçında Santos formasıyla yer alacağı kaydedildi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 03:06
  1. Sivasspor
  2. David Braz
  3. Santos
  4. Brezilya

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