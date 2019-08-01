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Sivasspor, Cumhuriyet Kupası’nda Fenerbahçe’yi ağırlayacak

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası, bu yıl Sivas Kongresi’nin 100.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:08
Sivasspor, Cumhuriyet Kupası’nda Fenerbahçe’yi ağırlayacak

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası, bu yıl Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası’nı müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.


Karşılaşma 10 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Kupanın kağıt biletleri yarın saat 15.00’ten itibaren Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinden satışa sunulacak.


Heyecan dolu karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi; Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribünü 5 TL, Maraton Alt ve Üst 10 TL, VIP 20 TL ve misafir takım 10 TL.


Cumhuriyet Kupası’nın Tarihçesi


Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl Sivas’ta organize edilen Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyet’in kuruluşunun 75’inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlendi. İlk yıl düzenlenen kupayı Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor kazandı. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. ‘Yiğidolar’ en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor’u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası’nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası’nı müzesine götürmeyi başarmıştı.


Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un daveti üzerine Çeçenistan’ın Terek Grozni takımı ile Demir Grup Sivasspor, Ahmad Arena Stadı’nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası’nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu. Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Demir Grup Sivasspor’un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenememişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:08
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