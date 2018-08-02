Sivasspor aradığı stoperi Brezilya'da buldu! David Braz...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Brezilya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sivasspor Bonservisi Brezilya ekiplerinden Santos'ta olan Stoper David Braz'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Oyuncuyu Robinho'nun önerdiği ve Sivasspor'un resmi teklif yaptığı belirtildi. Oyuncunun 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR