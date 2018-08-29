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Sivasspor aradığı sağ kanadı Polonya'da buldu! Przemyslaw Frankowski

Transfer döneminin son günlere yaklaşırken Sivasspor, Polonya ekiplerinden Jagiellonia‘da forma giyenPrzemyslaw Frankowski'ye talip oldu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 03:05
Sivasspor aradığı sağ kanadı Polonya'da buldu! Przemyslaw Frankowski

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor sürpriz bir isme yöneldi. Sağ kanat mevkisine takviye yapmayı planlayan yiğidolar Polonya 1.Lig ekiplerinden Jagiellonia‘da top koşturan Przemyslaw Frankowski'ye kanca attı. Sivasspor kurmaylarının Polonya'ya çıkarma yaptığı iddia edildi. Sivasspor'un 23 yaşındaki Polonyalı Frankowski'yi kiralık olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

Przemyslaw Frankowski'nin kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 03:05
  1. Sivasspor
  2. Przemyslaw Frankowski
  3. Jagiellonia
  4. Jagiellonia Białystok
  5. Polonya

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