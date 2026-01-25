  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti Ekrem’in ‘Diploması’ neden iptal edildi? Mahkeme usulsüzlüğü tek tek sıralandı 25 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Cezayir, Fransa'yı şiddetle kınadı: İki ülke arasında medya krizi 5 günlük bebeği darbeden hemşire teslim oldu! Suriye’de Petrol Hattı Millileşiyor: YPG’den Alınan Kuyularda Üretim Başladı! Trump’tan Kanada’ya 'Çin' tehdidi: "Yüzde 100 gümrük vergisi kapıda!" Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı Londra’da terör örgütü YPG yandaşlarından vatandaşlara çirkin saldırı! İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Spor Sivasspor - Amedspor maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler
Spor

Sivasspor - Amedspor maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sivasspor - Amedspor maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler

Sivas’ta nefeslerin tutulacağı bir 90 dakika oynanacak. Trendyol 1. Lig’de kritik randevu öncesi futbolseverlerin gözü hem maç saatinde hem de canlı yayın bilgisinde. Peki, Sivasspor-Amed maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

Özbelsan Sivasspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’de karşı karşıya gelecek. Maçı ekran başından takip etmek isteyenler ise “Sivasspor - Amed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor-Amedspor muhtemel 11’ler belli mi?

 

Sivasspor- Amedspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Sivasspor ile Amedspor’un karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı 16:00’da başlayacak. Kritik mücadele, Sivas’ta Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

 Sivasspor iç sahada avantaj peşinde

Özbelsan Sivasspor, taraftarı önünde sahaya çıkmanın verdiği motivasyonla maça hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. İç sahada kontrolü elinde tutmak isteyen Sivasspor, ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip yarı alana yıkmak isteyecek.

 

Amed deplasmanda sürpriz istiyor

Amed Sportif Faaliyetler ise Sivas deplasmanında kolay bir 90 dakikaya çıkmayacağını bilerek sahada olacak. Deplasmanda puan ya da puanlar almak isteyen ekip, bu karşılaşmadan alacağı sonucun değerinin farkında.

 

Sivasspor’un muhtemel 11’i

Göktuğ, Murat, Mert, Cihat, Appindangoye, Emirhan, Charsis, Malle, Kamil, Ethemi, Bekir

Amedspor’un muhtemel 11’i

Erce, Mehmet Yeşil, Tarkan Serbest, Celal, Hasan Ali, Felix Afena Gyan, Sinan, Traore, Dia Saba, Hasani, Diagne

Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'da
Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'da

Spor

Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'da

Okan Buruk’tan taraftarı mutlu eden müjde
Okan Buruk’tan taraftarı mutlu eden müjde

Spor

Okan Buruk’tan taraftarı mutlu eden müjde

Gözler bu maça kilitlendi! Tarihi rekabette yeni perde açılıyor
Gözler bu maça kilitlendi! Tarihi rekabette yeni perde açılıyor

Spor

Gözler bu maça kilitlendi! Tarihi rekabette yeni perde açılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23