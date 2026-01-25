Sivasspor - Amedspor maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler

Özbelsan Sivasspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’de karşı karşıya gelecek. Maçı ekran başından takip etmek isteyenler ise “Sivasspor - Amed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor-Amedspor muhtemel 11’ler belli mi?

Sivasspor- Amedspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Sivasspor ile Amedspor’un karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı 16:00’da başlayacak. Kritik mücadele, Sivas’ta Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sivasspor iç sahada avantaj peşinde

Özbelsan Sivasspor, taraftarı önünde sahaya çıkmanın verdiği motivasyonla maça hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. İç sahada kontrolü elinde tutmak isteyen Sivasspor, ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip yarı alana yıkmak isteyecek.

Amed deplasmanda sürpriz istiyor

Amed Sportif Faaliyetler ise Sivas deplasmanında kolay bir 90 dakikaya çıkmayacağını bilerek sahada olacak. Deplasmanda puan ya da puanlar almak isteyen ekip, bu karşılaşmadan alacağı sonucun değerinin farkında.

Sivasspor’un muhtemel 11’i

Göktuğ, Murat, Mert, Cihat, Appindangoye, Emirhan, Charsis, Malle, Kamil, Ethemi, Bekir

Amedspor’un muhtemel 11’i

Erce, Mehmet Yeşil, Tarkan Serbest, Celal, Hasan Ali, Felix Afena Gyan, Sinan, Traore, Dia Saba, Hasani, Diagne