Sivas'ın kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor! Görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor.

Şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan 1591 rakımlı Nuri Demirağ Havalimanı güzergahı ve çevresindeki köylerde kar yağışına yoğun sis eşlik etti.

Kar ve sis nedeniyle hava alanına giden yolun 5 kilometrelik kısmında görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Gün içerisinde hava alanından yapılan uçuşlarda ise herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

Olumsuz hava koşulları hava alanı çevresindeki köylerde de etkili oldu.

Kar ve yoğun sis, Aydoğmuş, Yazıbaşı, Akçahan, Başsöğüt, Şaban ve Karamehmet köyleri ile Sarıhasan mezrasında yaşamı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi bünyesindeki 61 personelin kapanan köy yollarını açma çalışmaları, ilçeler de dahil kent genelinde 32 greyder, 24 yükleyici, 6 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon ve 26 servis kamyonuyla devam ediyor.