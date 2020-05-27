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Aktüel

Sivas Valiliğinden esprili "geçmiş bayram" ziyareti uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:14:38 -
Sivas Valiliğinden esprili "geçmiş bayram" ziyareti uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşları "geçmiş bayramınız kutlu olsun" ziyaretine gitmemeleri konusunda esprili şekilde uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda, "Sakın, 'geçmiş bayramınız kutlu olsun, sarmaları sakla, geliyorum. Kalburabastımı ayırdın mı? Sütlacın yüzü kurumadan...' gibi bahanelerle ziyaretler yaparak 4 gündür verdiğiniz mücadeleyi boşa çıkarmayacağınızı biliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada sokağa çıkması kısıtlanan 14 yaş altı çocukların bugün ikametlerine yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecekleri anımsatıldı.



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