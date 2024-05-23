Sivas mazlumundan Akit’e hüzünlü mektup: Feryadımızı duyun

Sebahattin Ayan İstanbul

Cezaları onandığı günden beri “yaşlıyız”, “hastayız” diye feveran eden 28 Şubat ihanetinin son tutuklu darbecilerinden Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Aydan Erol, Erol Özkasnak ve Cevat Temel Özkaynak’ın da aralarında olduğu cuntacılar, Adli Tıp Kurumu raporu sebebiyle salıverilirken, 32 yıldır zindanda olan Sivas mazlumları seslerinin duyulması için bir defa daha akit’e mektup yazdı.

Sivas Madımak olayları sebebiyle somut hiçbir suçlama olmaksızın zindanlara doldurulan ve 28 Şubat yargısının müebbet hapis cezasına çarptırdığı mazlumlardan Zafer Yelok yaşanan çifte standarda tepki gösterdi. Tokat Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Yelok, mektubunda, “Cezaevinden 28 Şubatçıları salıvermeleri bize reva görülen haksızlığı katladı. O gün mahkemelere brifing verip, mahkeme başkanlarını, üyelerini toplayıp Sivas sanıklarına ve diğer Müslümanlara en ağır cezalar verilmesini sağlayanlar bunlar değil miydi? Telafisi olmayan en büyük acıları yaşatanlar bunlar değil miydi? Şimdi onlar tahliye olurken ben 32 senedir suçsuz günahsız yere yatıyorum. Ben burada annemi, babamı kaybettim. Cenazelerine bile gidemedim. Bir evlat olarak son görevimi yapamamak ne kadar acı. Vebali de günahı da buna sebep olanların üzerinedir. CHP Genel Başkanı Gezi davasının mahkumlarının çocuklarının annesiz babasız kaldıklarını nasıl büyüteceklerinden bahsediyor. Bizim çocuklarımız yok muydu? Öyle ya onlara göre Müslümanların çocuklarının hakkı hukuku yoktu. Onlar dünyada olduğu gibi burada da çocuk hakları yoktu” dedi.

Ya Akit de olmasaydı?

Mektubunda gazetemiz akit’in mazlumların yanında yer aldığını ve savunduğuna değinen Yelok, “Devlet Denetleme Kurumu’nun ve Emniyet Genel Müdürlüğünün burada örgüt yok demesine rağmen bizi terör örgütü mensubu gibi ceza verdiler. Çünkü bize sahip çıkan kimse yoktu. Bir yiğit adam vardı. O da Merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu. Bizim suçsuz olduğumuzu bildiği için bize sahip çıkıyordu. Onu da Amerika’daki başpapaz ve ona bağlı olan münafıklar katlettiler. Bir de müminlerin, mazlumların, çaresizlerin tek gazetesi olan akit gazetesi. Allah sizlerden razı olsun iyi ki varsınız yoksa bizi kim savunurdu” ifadelerini kullandı.

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