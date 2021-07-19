Sivas mazlumu Ahmet dede, Hakk’a yürüdü

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Sivas'ta yaklaşık 10 gündür özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Kılıç, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün saat 05.00 sıralarında vefat etti. Kılıç için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından dualar eşliğinde Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi. Sivas olayları davasında aldığı idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen ve 27 yıl suçsuz yere cezaevinde yatan Ahmet Turan Kılıç, hasta ve yatalak olduğu gerekçesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın affıyla cezaevinden çıkarılmıştı.

Mazlumların sesi akit defalarca gündeme getirdi

Sivas olaylarının üzerindeki sır perdesinin aralanması için büyük bir yayıncılık örneği sergileyen ve aynı zamanda mağdurların dramını da hep gündeme getiren gazetemiz, 24 Ekim 2019 tarihinde “85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor” manşetiyle Kılıç’ın mağduriyetini dile getirmişti. 26 Ekim 2019 tarihli manşetinde ise, 56 farklı ilaç kullanarak ayakta kalan Kılıç’ın tahliye edilmesi gerektiğin duyurmuştu. Tahliye sonrası ilk röportajını Akit’e veren Ahmet dede, “İftiracılara hakkımı helal etmiyorum” diye seslenmişti.

15 şahit yetmedi

Sivas'ta 1934 yılında doğan Ahmet Turan Kılıç, birçok farklı meslek icra ettikten sonra emekli olarak televizyon tamiriyle meşgul olmaya başladı. Kılıç, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan Madımak provokasyonun ardından 7 Temmuz gecesi evinden gözaltına alındı. Madımak olaylarında herhangi bir dahlinin olmadığına dair 15 şahidi olmasına rağmen Kılıç, 27 yıl suçsuz yere cezaevinde tutuldu.

