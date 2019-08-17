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Sivas Belediyespor, Fenerbahçe’den Alper Uğuz’u transfer etti

TFF 2.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:56
Sivas Belediyespor, Fenerbahçe’den Alper Uğuz’u transfer etti

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Fenerbahçe U21 Takımı forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uğuz’ı kadrosuna kattı.


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Fenerbahçe U21 takımında forma giyen başarılı orta saha Alper Uğuz ile anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Teknik Direktör Namık Altunsoy’un raporu doğrultusunda transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara start verdi.


Kariyerinde 24 maça çıkan Uğuz, 7 gol kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:56
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