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Sivas, Avrupa için Gençlerbirliği'ni üzdü

Süper Lig'in ateş hattında bulunan Gençlerbirliği'ni kendi evinde konuk eden Demir Grup Sivasspor, rakibini 1-0 yendi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:28
Sivas, Avrupa için Gençlerbirliği'ni üzdü

Süper Lig'de 31. hafta maçında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Sivasspor oldu. 

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, maçın 18. dakikasında Hakan Arslan'dan geldi. Sivasspor karşısından yenilgi ile ayrılan Gençlerbirliği, kümede kalma yolunda büyük bir darbe daha aldı ve ligde 30 puanla 17. sırada kaldı. Gençlerbirliği, ligde kalan 3 haftada Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise Gençlerbirliği galibiyetinin ardından ligdeki puanını 47'ye yükseltti ve Avrupa umutlarını sürdürdü.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:28
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