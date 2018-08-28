Sissoko Fenerbahçe'ye transfer oluyor mu? Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında Sissoko transferi ile ilgili aldığı istihbaratı açıkladı. Dilmen, yıldız futbolcu için Fenerbahçeli yöneticiyle görüştüğünü ve bu transferin olmadığını söyledi.

Hatırlanacağı üzere yayıncı kuruluş, Tottenham'da forma giyen oyuncunun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşıldığını iddia etmişti.

Sissoko, bugün oynanan Manchester United maçında kadroya alınmamıştı.