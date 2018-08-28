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Sissoko Fenerbahçe'ye transfer oluyor mu? Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Sissoko ile anlaştığına dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Dilmen Fenerbahçe'nin Moussa Sissoko ile anlaşmadığını belirtti.

28 Ağustos 2018 Salı 02:04
Sissoko Fenerbahçe'ye transfer oluyor mu? Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında Sissoko transferi ile ilgili aldığı istihbaratı açıkladı. Dilmen, yıldız futbolcu için Fenerbahçeli yöneticiyle görüştüğünü ve bu transferin olmadığını söyledi.

Hatırlanacağı üzere yayıncı kuruluş, Tottenham'da forma giyen oyuncunun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşıldığını iddia etmişti.

Sissoko, bugün oynanan Manchester United maçında kadroya alınmamıştı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 02:04
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Fenerbahçe
  3. Moussa Sissoko
  4. Tottenham Hotspur

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