Şişli’nin göbeğinde skandal! Soruşturma başlatıldı! Heykel Kafalılardan Müslümanlara Saldırı

Şişli'deki İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen bir heykel Müslümanları hedef aldı. Sosyal medyada tepki çekmesi üzerine heykeli yapan ve sergileyenler halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarındaki heykel sosyal medyada paylaşılmış ve tepki çekmişti. Ekipler, bunun üzerine harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. (45) ile A.E.I. (34) olduğu belirlendi. Şüpheliler ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen sözde bir “sanat” etkinliğinde bir kez daha skandal yaşandı. Daha önce “Cumhuriyet Muhafızları” adlı çalışmasıyla büyük tepki toplayan ve satışa sunduğu ürünü piyasadan kaldırılan Murat Katfar, aradan geçen haftaların ardından yeniden ortaya çıktı. Bu kez Şişli’de sarık takan vatandaşları hedef alan bir heykel ile gündeme gelen Katfar, eseri sosyal medya hesabından büyük bir özgüvenle paylaştı. Paylaşım kısa sürede infiale yol açarken, çok sayıda kullanıcı ahlaksız olarak nitelendirdikleri heykelin derhal kaldırılmasını istedi.