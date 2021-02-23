Şişli'de korkutan yangın! Kartopu ile söndürmeye çalıştılar

Yangın, saat 14.50 sıralarında Şişli Ergenekon Mahallesi Bilgiç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce boşaltılmaya başlanan yedi katlı binanın dış yüzeyi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede binanın sol cephesinin neredeyse tamamını sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürülerek alevlerin yan tarafta bulunan mezarlığa sıçraması önlendi.

“Tinerciler yaptı”

Yangına tanık olan Sezai Irk isimli vatandaş, “Binada kalan 3-5 tinerci vardı. Onlar aşağı yukarı bir aydır burada kalıyordu. Dün de bir hırsızlık yapmışlar, onları yakaladığımız için bize kızmışlardı. Yukarıda da söküm çalışmaları vardı, arkadaşlar onlara artık orayı boşaltmalarını söyledi. Yukarıda bir sürü gazete ve tahta vardı, onları tutuşturmuşlar. Kesinlikle tinerciler yaptı” dedi.

“Kartopu ile söndürmeye çalıştılar”

Yangının yaşandığı sokakta yaşayan Cihan Yaman ise, “Telefonla görüşüyordum. Ufaktan bir yangın gördüm ama kontrollü bir şey olduğunu düşünerek önemsemedim. Ama daha sonra büyümeye başladı ve aşağıdaki ağacı da yaktı. Sıcaklığı metrelerce öteden gelmeye başladı. Daha sonra itfaiye arandı ve ekipler geldi. İşin komiği, yukarıdan bazı vatandaşlar yangını söndürmek için kartopu atmaya başladı. Bu gülünç bir olaydı. Neyse ki itfaiye gelip söndürdü ve büyük bir olaya dönüşmesini engelledi” diye konuştu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.