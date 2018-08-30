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Şişli'de korkutan yangın!

Şişli Esentepe Mahallesi'nde yangın çıktı. Emekli Subay Evleri'nde çıkan yangında iki kişi, bir kedi ve köpek kurtarıldı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 21:16
Şişli'de korkutan yangın!

Şişli Emekli Subay Evleri’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarılırken bir kedi ve köpek de kurtarıldı. 
Yangın, saat 19.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi, Tevfik Erdönmez Paşa Sokakta bulunan Emekli Subay Evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından dolayı elektrik sayaçlarında yanma meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ VE BİR KEDİ İLE KÖPEK KURTARILDI

Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Birinci katta oturan bir kadın ise kendini hemen dışarı atarak kurtulurken, kedi ve köpeği içerde kaldı. Kadının itfaiye ekiplerinden yardım istemesi üzerine evde bulunan köpek kurtarıldı. Kedi ulaşamayan ekipleri kediye telefondan kedi sesi açarak kediyi bulmaya çalıştı. Kedi kısa sürede evde bulunarak kurtarıldı. Kedi ve köpeklerine kavuşan kadın uzun süre hayvanlarına sarıldı. 
Yangın nedeniyle binada oluşan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 21:16
  1. Şişli
  2. korkutan yangın

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