  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi
Aktüel

Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 19:05:34 -
Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, kadını tehdit ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E'nin, arkadaşı C.A'nın evinde bulunduğu sırada buraya gelen eski erkek arkadaşı M.H.B'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu eve giden polis, şüpheli M.H.B'yi gözaltına aldı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.T.E'yi darbettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında, yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

H.T.E'nin şikayeti üzerine "tehdit" suçundan yeniden gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teröristin, Türk askeri hakkındaki mektubu ortaya çıktı
Gündem

Teröristin, Türk askeri hakkındaki mektubu ortaya çıktı

Bir teröristin mektubunda, "Hasta ve yaralılar kimsenin umurunda değil. Asker her tarafta. Ekmek için ateş bile yakamıyoruz" dediği ortaya ç..
Hepsinden istediler... AK Parti'de yeni dönem! Artık daha zor hale geldi
Siyaset

Hepsinden istediler... AK Parti'de yeni dönem! Artık daha zor hale geldi

Yeni kadroları 2023 seçimlerine hazırlamak için düğmeye basan AK Parti, değişen il ve ilçe başkanlarından 2023 strateji raporu istedi. Öte y..
Şartlar açıklandı! Türkiye’den ‘nükleer enerji’ adımı
Eğitim

Şartlar açıklandı! Türkiye’den ‘nükleer enerji’ adımı

Nükleer enerji alanında daha fazla ilerlemek için Türkiye Çin’in Tsinghua Üniversitesi’e yüksek lisans yapacak öğrenciler gönderecek...
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay