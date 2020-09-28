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Aktüel Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Aktüel

Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 08:30:27 -
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Şişli'de çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflardan biri diğerini bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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