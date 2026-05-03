Yerel

Şişli’de aile faciası! Kayınvalide dehşet saçtı: Gelini kurşun yağmuruna tuttu!

İstanbul Şişli, öğle saatlerinde kan donduran bir cinayete sahne oldu. Aynı evde yaşayan gelin ve kayınvalide arasındaki ağız kavgası, silahlı saldırıyla sonuçlanarak bir kadının yaşamına mal oldu.

İstanbul Şişli’de gelin Burçin Şahin ile kayınvalide Menekşe Karabacak arasında çıkan tartışma sonucunda Kayınvalide Karabacak, gelini Şahin’e silahla art arda ateş etti. Şahin, hayatını kaybederken, Kayınvalidenin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Feriköy Kurtuluş Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, gelini Burçin Şahin (25) ile birlikte yaşayan kaynana Menekşe Karabacak (58) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Karabacak, gelinine birkaç kez art arda silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Burçin Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayınvalide Menekşe Karabacak’ın ise olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

