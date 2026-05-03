  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya orduları kuyruğa girdi! Brezilya’nın savaş uçağı Türk “akıllı kiti” ile vuruyor Neden Japonya’da kimse şişman değil? O küçük Acun Ilıcalı’yı zirveye taşıyan marka icralık oldu Silahı atmak işe yaramadı! Polisler kıskıvrak yakaladı! İran savaşının ilk kurbanı ABD'li hava şirketi oldu: Spirit Airlines bir gecede iflas etti İsrail’in oyununu İstanbul’da ifşa etti: “Türkiye’ye bakın ve utanın, yazıklar olsun” ABD devinden şok karar: 10 bin kişiyi işten çıkartacak! Zorlu Holding'le ilgili gündeme oturan iddia: Orayı satıyorlar Atina’ya soğuk duş! Yunanistan’ı kapıdan çevirip “Tek ortağımız Türkiye” dediler Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Büyük yağış geliyor
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Maaşlar ödenmeyince fabrika karıştı! 27 yıllık Türk devi iflasın eşiğinde
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maaşlar ödenmeyince fabrika karıştı! 27 yıllık Türk devi iflasın eşiğinde

Gaziantep’te çeyrek asrı aşkın süredir üretim yapan ve 500’den fazla personeli bulunan Flament Tekstil ile Flament Sentetik, ekonomik darboğaz nedeniyle 3 aylık geçici konkordato mühleti aldı. İşçilerin ödenmeyen maaşları için fabrika önünde başlattığı protestoların ardından gelen bu mahkeme kararı, 1 milyar liranın üzerindeki sermaye yapısına sahip şirketin mali durumunu koruma altına almayı hedefliyor. Mahkeme tarafından atanan komiser heyetinin denetimine giren dev firmanın, bu süreci başarıyla atlatıp atlatamayacağı Gaziantep sanayisinde endişeyle takip ediliyor.

#1
Foto - Maaşlar ödenmeyince fabrika karıştı! 27 yıllık Türk devi iflasın eşiğinde

Gaziantep'te Flament Tekstil işçileri, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle fabrika önünde protesto başlattı. İşçiler alacaklarının ödenmesi talebi ile eylemlerine devam ederken, firma 3 aylık konkordato ilan etti. Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket sahipleri Murat Özkeçeci ve Mesut Özkeçeci tarafından yapılan konkordato başvurusunu karara bağladı. Söz konusu karar, alacaklarını tahsil edemediklerini belirten fabrika çalışanlarının başlattığı eylemlerin ardından geldi.

#2
Foto - Maaşlar ödenmeyince fabrika karıştı! 27 yıllık Türk devi iflasın eşiğinde

60 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan üç fabrikaya sahip şirketlerin 500'ü aşkın çalışanı bulunuyor. 1 milyar 250 milyon lira sermaye yapısına sahip olan işletmelerin mali durumunun iyileştirilmesi ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının denetlenmesi amacıyla mahkeme, üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirdi. Mahkeme kararı gereğince, şirketlerin ve şirket sahiplerinin tüm ödeme işlemleri bundan böyle atanan komiserlerin onayına tabi tutulacak.

#3
Foto - Maaşlar ödenmeyince fabrika karıştı! 27 yıllık Türk devi iflasın eşiğinde

Mahkeme, ilgili taraflara yönelik yasal bildirimde bulunarak, alacaklıların konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunabileceklerini hatırlattı. Alacaklılar, bu çerçevede konkordato talebinin reddini talep edebilecek.

#4
Foto - Maaşlar ödenmeyince fabrika karıştı! 27 yıllık Türk devi iflasın eşiğinde

Şirketin finansal yapısını koruma altına alan bu karar sonrasında, çalışanların alacakları ve üretimin devamlılığı konusundaki süreç komiserlerin incelemeleri neticesinde şekillenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç
Ekonomi

Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç

Hükümetin fahiş fiyatla mücadelesini hedef alan CHP’nin gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu, tavuk ve süt fiyatlarındaki artışları meşrulaşt..
Leyla Alaton hakkında şok iddialar: "Hem Küfrediyor Hem Teşvik Alıyor"
Gündem

Leyla Alaton hakkında şok iddialar: "Hem Küfrediyor Hem Teşvik Alıyor"

Alarko Holding’in kurucusu İshak Alaton’un kızı Leyla Alaton ile iş insanı Ahmet Özcan arasındaki hukuk mücadelesi, devlet büyüklerine yönel..
Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?
Gündem

Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?

Başıboş köpek sorunu hâlâ çözülemiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise bu süreçten para kazananların olduğu iddia ediliyor...
Hani 'Bisikletle işe gidiyor’ diyerek övüyordunuz CHP’liler? Merkel'in makyaj faturası şoke etti
Dünya

Hani 'Bisikletle işe gidiyor’ diyerek övüyordunuz CHP’liler? Merkel'in makyaj faturası şoke etti

CHP'lilerin 'Bisikletle işe gidiyor’ diyerek öve öve bitiremediği Almanya eski başbakanı Angela Merkel'in makyaj faturası şoke etti...
İsrail'den Türkiye'yi de ilgilendiren skandal karar! Zehir saçacaklar
Dünya

İsrail'den Türkiye'yi de ilgilendiren skandal karar! Zehir saçacaklar

İsrail Meclisi, geçen ay onaylanan 2026 ulusal bütçesinde propaganda faaliyetleri için yaklaşık 730 milyon dolar ayrılmasını kabul etti. Siy..
Sokağa bile çıkamaya korkuyorlar Yahudileri korku sardı Sıradaki nerede olacak
Avrupa

Sokağa bile çıkamaya korkuyorlar Yahudileri korku sardı Sıradaki nerede olacak

Gazze’de binlerce Filistinliyi katleden Siyonist İsrail’e ve Yahudilere dünyanın her yerinde tepkiler giderek artıyor. İngiltere’de Baş haha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23