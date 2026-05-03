Maaşlar ödenmeyince fabrika karıştı! 27 yıllık Türk devi iflasın eşiğinde
Gaziantep’te çeyrek asrı aşkın süredir üretim yapan ve 500’den fazla personeli bulunan Flament Tekstil ile Flament Sentetik, ekonomik darboğaz nedeniyle 3 aylık geçici konkordato mühleti aldı. İşçilerin ödenmeyen maaşları için fabrika önünde başlattığı protestoların ardından gelen bu mahkeme kararı, 1 milyar liranın üzerindeki sermaye yapısına sahip şirketin mali durumunu koruma altına almayı hedefliyor. Mahkeme tarafından atanan komiser heyetinin denetimine giren dev firmanın, bu süreci başarıyla atlatıp atlatamayacağı Gaziantep sanayisinde endişeyle takip ediliyor.