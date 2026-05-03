Sessiz sedasız karar alındı! 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtılacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çöplerin enerjiye dönüştürüldüğü tesislerde ortaya çıkan atık ısıyı kullanarak dev seralarda topraksız tarım yapmaya başladı. Günlük 2 bin ton çöpün işlenmesiyle 40 bin konutun elektriği karşılanırken, bu enerjiyle ısıtılan seralarda üretilen tonlarca çilek ve domates 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Sosyal belediyeciliğin zirvesi olarak nitelendirilen bu "sıfır atık" projesi, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de çevre dostu üretim modeliyle tüm Türkiye’ye örnek oluyor.