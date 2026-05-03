Sessiz sedasız karar alındı! 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtılacak

Türkiye'de örnek olabilecek bir proje nasıl yapabiliriz dedik ve Gaziantep'te bu atık ısıları kullanabileceğimiz seralar oluşturduk. İlk etapta çilek serasıyla başladık. Yaklaşık bin metrekare bir alana çilek seramızı yaptık. Daha sonra 700 metrekare domates serası oluşturduk. Tamamen modern teknolojilere donatılmış bir sera" diye konuştu. Modern tekniklerle donatılan ve topraksız tarım teknikleri ile üretimi yapılan ürünlerin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığını söyleyen Yakut, "Bu serada üretilen çilekleri ne yapacağız diye düşündüğümüzde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım sosyal bir proje olsun.