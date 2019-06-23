Şişli seçim sonuçları son dakika | 23 Haziran 2019 İstanbul seçim Sonuçları

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı. Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle almıştı. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştı. YSK, iptal edilen İBB seçimlerinin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. İptal edilen İBB seçimleri için bugün İstanbullular sandık başına gitti.

Şişli seçim sonuçları

31 Mart İBB seçimlerinde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu Şişli’de büyük fark atmış ve 104 bin 948 oy almış, Binali Yıldırım’a Şişli’den 46 bin 417 oy alabilmişti. Şişli seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. 23 Haziran Şişli seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Şişli İstanbul Büyükşehir belediye yerel seçim sonuçları nasıl, İBB yerel seçim 2019 Şişli hangi parti en fazla oy aldı? Şişli Binali Yıldırım oy oranı ne oldu? Ekrem İmamoğlu Şişli seçim sonuçları son dakika. İstanbul’un en kritik seçimlerinden biri için 23 Haziran 2019 İBB seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Şişli yerel seçim sonuçları, Şişli 2019 İBB seçim sonuçları, İstanbul Şişli yerel seçim sonuçları 2019, 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları, İstanbul büyükşehir belediye seçimi Şişli partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Beledeyi yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? Şişli seçim sonuçları 2019 Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu oy oranları canlı olarak takip edebilirsiniz.

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