Şişli Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; “Şişli Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6.Derecede boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 3(üç) adet Müfettiş Yardımcısı alınacak.



BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Şişli Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar ilandadır.



BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.1 Türk vatandaşı olmak,

1.2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

1.4 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1.5 Sağlık Durumu hür türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

1.6 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

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