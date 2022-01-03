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Ekonomi Şişli Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak
Ekonomi

Şişli Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak

İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre müfettiş yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 15:44:00 -
Şişli Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu  Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere;  “Şişli  Belediye Başkanlığı  Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6.Derecede   boş   bulunan   Müfettiş   Yardımcısı   kadrosuna   3(üç)   adet   Müfettiş   Yardımcısı alınacak.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Şişli  Belediye  Başkanlığının  boş  bulunan  Müfettiş  Yardımcısı  kadroları  için  yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar ilandadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)  bendinde  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.1 Türk vatandaşı olmak,

1.2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

1.4  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1.5  Sağlık  Durumu  hür  türlü  iklim  ve  yolculuk  koşullarına  elverişli  olmak,  müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

1.6 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

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