Sisi'nin isteğiyle toplanıyorlar! Barış Pınarı Harekatı'na skandal tepki Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Arap Birliği Mısır'ın isteğiyle olağanüstü toplanma kararı aldı. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, skandal bir açıklama yaparak operasyonu kabul edilemez bulduklarını söyledi.

Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere 12 Ekim Cumartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin 12 Ekim'de dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplantı düzenlemeyi kararlaştırdığını duyurdu. Mısır'ın talebi üzerine toplanıyorlar Kararın Mısır'ın acil toplantı talebi ve bazı ülkelerin de bunu desteklemesi üzerine alındığını belirten Zeki, toplantının Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyon nedeniyle yapılacağını ifade etti. Arap Birliği'nden skandal tepki Zeki, Arap Birliği üyesi olan Suriye'ye yönelik operasyonu kabul edilemez bulduklarını savundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Arap Birliğini acilen olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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