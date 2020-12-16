Sisi ve Al Nahyan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugün resmi bir ziyaret kapsamında Kahire'ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı kabul etti.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Sisi ve Al Nahyan bölgesel gelişmeler ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Al Nahyan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kahire'de kardeşim Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğüm için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"Kardeşlik bağlarını güçlendirme, iki ülke arasında iş birliği alanlarını artırma ile bölgenin güvenlik ve istikrarını ilgilendiren konuları müzakere ettik." diyen Nahyan, bölgesel ve uluslararası meselelerde koordinasyon içinde olma çerçevesinde fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Mısır ve BAE liderleri arasında 2014'ten bu yana yaklaşık 22 karşılıklı resmi ziyaret gerçekleştiği bildirildi.