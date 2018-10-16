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Şiş gözlerin sebebi...

Gözlerin şişmesi, bütün hanımların en büyük sıkıntılarından biri..

16 Ekim 2018 Salı 16:45
Şiş gözlerin sebebi...

Gözler, ruhun ve sağlığın aynası; aynı zamanda yüzün en nazik bölgesi.. Göz çevresindeki deri yüzün diğer kısımlarından 7 kat daha ince. Çok duyarlı ve kırışmaya küsmeye hazır! Her türlü krem ya da maske göz çevresi derisine zarar veriyor.

Birkaç tedbirle bunun önüne geçebilir ya da şişlerin inmesini sağlayabilirsiniz.

Hanımlar öncelikle alkollü içeceklerden ve tuzlu gıdalardan uzak durmalı.. Sadece hanımlar mı? Herkes; erkekler de! Haramın hikmeti, sağlık araştırmaları derinleştikçe daha iyi anlaşılıyor. Hemen her sağlık bahsinde alkol, bünyeyi tahrip eden madde.

Gözlerin dostu A vitamini olan yiyeceklere önem verin. Havuç, balkabağı, ıspanak, pazı, kereviz, maydanoz, dereotu, roka, kayısı, şeftali, kavun, et, balık ve yumurta A vitamini kaynağıdır.

Makyajdan, rimellerden kaçının. Onları temizlemeden yatmak, sadece şişliklere değil, başka hastalıklara da davetiye... Temizlenmek ayrı derttir. Temizledim sanırsınız, kalıntıları farketmezsiniz.

Stres içinde yaşamak, keskin ışıklar, akıllı telefonlar, bilgisayar ve televizyon gözleri etkiliyor. Uykunun azı da fazlası da zararlı. Her gün 8 saatlik düzenli uyku göz sağlığı için çok yararlı.

Yatmadan önce göz çevrenize nemlendirici kremler yerine gül, limon, kayısı, vişne, biberiye, papatya, susam yağlarından birini kullanabilirsiniz. Gül yağını buzdolabında iyice soğuttuktan sonra kullanın. Bu ferahlamanızı sağlar. Fayda etmedi mi; bir tavsiyemiz daha var:

Çiğ patatesi yuvarlak dilimler halinde kesip gözlerinizin üzerine birer tane yerleştirin ve 10-20 dakika arası bekleyin.

O kadar bekleyecek vaktim yok diyorsanız, bir parça buzlu soğuk suyu naylon torbaya koyup gözünüzün çevresinde hafif hafif gezdirin.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:45
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