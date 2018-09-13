Sırt kaşıntısına ne iyi gelir?
Sırt kaşıntısının önüne geçmek için neler yapmak gerekir? İşte sırt kaşıntısına iyi gelecek çözümler....13 Eylül 2018 Perşembe 20:54
- GENEL İPUÇLARI
Kaşımayın: Sert kaşımalar cildi tahriş ederek daha fazla kaşınmasına neden olabilir. Sırt kaşıntısında tırnaklarınızı veya sert cisimleri kullanmak yerine parmak uçlarınızı veya yumuşak kumaşlarla sarılmış aletleri kullanmayı tercih edin.
Soğuk Uygulama: Sırtınıza soğuk uygulama yapın.Bir havlunun içine sardığınız buzu sırtınızda tutabilirsiniz.
Yasak Yiyecekler: Baharatlı yiyeceklerve kafein kan dolaşımını etkileyerek kaşıntıyı artırabilir, uzak durun.
- DUŞ
Banyo yaparken veya duş alırken aşağıdakileri uygulamak çoğu sırt kaşıntısını belirgin şekilde azaltır:
* Sıcak su yerine soğuk veya ılık su kullanın.
* Banyoda yirmi dakikadan fazla durmayın.
* Mümkünse daha seyrek duş alın.
* Kimyasal içerikli sabun, duş jeli ve deodorant kullanmayın.
* Kurulanırken cildinizi tahriş etmeyin, havluya dokunarak kurulanın.
3. KIYAFETLER
* Yün veya yapay kumaş gibi sırtınızı tahriş edebilecek kıyafetler kullanmayın.
* Pamuklu veya ipek giyinin.
* Kıyafetiniz dar olmamasına dikkat edin.
* Hafif çamaşır deterjanları kullanın.
* Hafif, esnek ve serin tutan kıyafetler kullanın.
4. İLAÇ TEDAVİSİ
* Sırtınız kuru ise yağlı nemlendirici kremler veya yumuşatıcılar kullanın.
* Şiddetli olmayan sırt iltihaplarında hafif steroid veya hidrokortizon içeren kremler kullanabilirsiniz.
* Eczacınıza danışın.
* Alerjik tepkiden şüpheleniyorsanız antihistamin tabletler kullanabilirsiniz.
Sırt kaşıntısının daha ciddi bir hastalıktan kaynaklandığını düşünüyorsanız bir dermatoloğa görünmelisiniz.
YORUM YAZ